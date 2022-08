Zilveren medaillewinnaar mountainbiken Flückiger test positief op doping

De Zwitser Mathias Flückiger (links op de foto) heeft tijdens de nationale kampioenschappen begin juni positief getest op het verboden middel Zeranol.

De Zwiter Flückiger (33) zou normaal gezien deelnemen aan het EK mountainbiken in München maar is weer naar huis terug gekeerd nadat hij te horen kreeg dat hij voorlopig geschorst is.

Flückiger testte positief op het verboden middel Zeranol. Dat is een oestrogene stof met anabole werking dat voornamiddelijk gebruikt wordt in de dierengeneeskunde. Het product staat op de lijst van verboden middelen van anti-dopingagentschap WADA.

Flückinger werd vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio tweede na Tom Pidcock en was ook eindwinnaar van de Wereldbeker mountainbike.