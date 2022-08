Nino Schurter kroont zich voor de 10e (!) keer tot wereldkampioen mountainbike

Nino Schurter heeft opnieuw het WK mountainbike gewonnen. Hij kon pas in de laatste ronde afrekenen met zijn laatste concurrent.

Olympisch kampioen Tom Pidcock kwam met ambitie aan de start in Les Gets. Naast zijn wereldtitel in het veldrijden wou hij ook wereldkampioen mountainbike worden en een maand later ook op de weg.

Pidcock moest in het midden van het pak vertrekken, maar kon snel opschuiven en halfweg zat hij in de kopgroep. Samen met Nino Schurter, David Valero en Luca Braidot ging hij de finale in.

Schurter viel in de voorlaatste ronde aan. Daardoor moest Pidcock afhaken. Daarna bleef Pidcock ook nog eens haken aan een boomwortel en kende hij materiaalpech. Daardoor was hij definitief uitgeschakeld voor de wereldtitel. Hij eindigde op de 4e plaats.

In de laatste ronde bleven enkel nog Valero en Schurter over. Die laatste haalde het en werd zo voor de 10e keer wereldkampioen. Valero pakte zilver. Het brons was voor Braidot.

De Belgen aan de start kenden een anonieme wedstrijd. Pierre De Froidmont eindigde op plaats 12. Jens Schuermans 23e en Daan Soete 43e.