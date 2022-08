Pauline Ferrand-Prévot is voor de 4e keer wereldkampioen mountainbike na een ware demonstratie

Pauline Ferrand-Prévot heeft zich voor de 4e keer gekroond tot wereldkampioen mountainbike in de cross-country. Voor eigen volk maakte ze een ware demonstratie van.

In 2015, 2019 en 2020 werd Pauline Ferrand-Prévot al eens wereldkampioen. Vorig jaar won Evie Richards het WK.

In het Franse Les Gets was thuisrijdster Ferrand-Prévot topfavoriete en het was duidelijk dat ze een 4e titel wou. Al in de 1e ronde vertrok ze en niemand zag haar nog terug. Na een ware demonstratie kroonde ze zich opnieuw tot wereldkampioen. Met 4 titels evenaart ze de Noorse Gunn-Rita Dahle Flesjå.

De strijd voor de andere podiumplaatsen was spannender. Uiteindelijk pakte Jolanda Neff het zilver op 1'35" van Ferrand-Prévot. Het brons was voor Haley Batten op 2'13". Titelverdedigster Richards werd uiteindelijk 11e op 5'30".

Ook stonden er 2 Belgische deelneemsters aan de start. Emeline Detilleux werd na 5 ronden uit de wedstrijd gehaald en eindigde op plaats 35. Githa Michiels kende pech en werd al een ronde eerder uit de wedstrijd gehaald. Zij eindigde uiteindelijk op plaats 60.