De vrouwen in de schaduw van Kopecky: ondanks val geen bang hartje bij Bossuyt, duidelijke ambitie bij Degrendele

Er zal volop naar Kopecky gekeken worden, maar met Bossuyt en Degrendele kunnen andere vrouwen België ook aan een goed resultaat helpen op het WK baanwielrennen.

Shari Bossuyt rijdt samen met Kopecky de ploegkoers en rijdt zelf nog het omnium. Onlangs kwam ze wel ten val. "Ik heb een week niet gefietst en ben nadien terug beginnen opbouwen. Ik denk dat ik nu een goede twee weken opnieuw aan het trainen ben. Ik start niet echt met een bang hartje. Mijn conditie is in stijgende lijn, maar ik ga ook geen plaats kleven op mijn ambitie."

© photonews

Dan schept Nicky Degrendele, voormalig wereldkampioene keirin, wel meer klaarheid over haar doelstelling. "Het WK is geen klein evenement. Natuurlijk staan de zenuwen dan wat strakker gespannen. Op het EK wist ik niet echt waar ik stond. Op het WK hoop ik de finale te rijden en de top acht te halen. Zo kan ik ook een contract bij Sport Vlaanderen-Baloise versieren."

Dat laatste is een apart gegeven om mee naar een kampioenschap te trekken. Al is Degrendele het inmiddels wel gewend. "Op het EK werd ik vierde en moest ik derde eindigen voor dat contract. Een kwestie van millimeters, maar voor de ploeg is dat een wereld van verschil."