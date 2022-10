Hesters, Van Den Bossche en De Vylder maakten allen switch in aanloop naar WK: ambities en aanpak bekend

Jules Hesters, Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder zijn de Belgen die het op het WK baanwielrennen moeten doen. Elk beginnen ze er aan met hun eigen ambitie.

"In de afvalling hoop ik stiekem op een top vijf", aldus Hesters, die ook het omnium rijdt. "Ik ben tevreden dat ik op het WK uitkom in het omnium, want dat is een olympische discipline. Met het wegvallen van Robbe Ghys kwam er een plekje vrij. Dat heb ik gretig opgevuld. In de scratch en afvalling moet ik proberen om mijn puntenaantal zo groot mogelijk te maken. In de temporonde en puntenkoers is het wellicht schade beperken."

© photonews

Hesters moest de klik maken om het omnium erbij te nemen. Voor Van Den Bossche was het zaak om weer de omschakeling te maken van de weg naar de piste. "Het WK op de weg is er bijgekomen doorheen het seizoen. Het was ook de laatste keer dat ik bij de beloften kon meedoen. We verleggen de focus nu naar het WK baanwielrennen. Ik kijk uit naar de ploegkoers, waarin ik uitkom met Lindsay De Vylder."

Ook voor laatstgenoemde is het nu kwestie van op scherp te staan, want op het EK was die er niet bij. "Aan mij om nu te laten zien dat ik er klaar voor ben. In de ploegkoers moet je het altijd met zijn tweeën doen. Je moet je als koppel in de kijker zetten. We roteren veel op training en dat maakt dat we de sterktes en zwaktes van mekaar kennen", ziet De Vylder het wel goedkomen.