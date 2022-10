Lotte Kopecky vervangt Shari Bossuyt in omnium, ploegkoers niet in gevaar

Shari Bossuyt viel op 30 augustus zwaar in de Simac Ladies Tour en liep toen een hersenschudding op. Op het WK baanwielrennen zou ze vrijdag normaal gezien starten in het omnium, maar Lotte Kopecky neemt haar plaats in.

Door haar moeilijke voorbereiding slaat Bossuyt het omnium over. Kopecky krijgt zo dus nog een iets zwaarder programma want ze neemt ook nog deel aan de afvalling (donderdag), de ploegkoers (zaterdag) en de puntenkoers (zondag).

Die ploegkoers rijdt Kopecky samen met Bossuyt. Daarin start Bossuyt normaal gezien wel. Dat is ook een van de redenen die Belgian Cycling geeft voor het afhaken van Bossuyt voor het omnium.

.@LotteKopecky will participate in tomorrow's Women's Omnium. She will replace @BossuytS. Shari is on the way back after a serious injury and it's better for her to focus on the Madison, where she will partner up with Lotte.



