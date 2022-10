Nicky Degrendele meteen uitgeschakeld in eerste ronde individuele sprint op WK baanwielrennen

Op het WK baanwielrennen kwam Nicky Degrendele op donderdag als eerste in actie.

De individuele spirint is een van de nummers waar Degrendele aan deelneemt op dit WK baanwielrennen. In de kwalificaties van de sprint werd Degrendele pas 23ste. Daardoor moest ze het in de eerste ronde meteen opnemen tegen een topper.

De Oekraïense Olena Starikova, de zilveren medaille van de Olympische Spelen in Tokio, was haar tegenstander. Starikova liet Degrendele liet weinig kans en de Belgische is dan ook uitgeschakeld.

Zondag neemt Degrendele nog deel aan de keirin, haar specialiteit. In 2018 pakte Degrendele toen verrassend de wereldtitel op dit nummer.