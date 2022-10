België keerde met vier medailles terug van het WK baanwielrennen: "Kandidaat olympisch kampioenen"

Twee gouden en twee bronzen medailles. Het WK baanwielrennen is meer dan geslaagd voor België.

Goud voor Lotte Kopecky op de afvalling, goud voor het duo Lotto Kopecky-Shari Bossuyt in de ploegkoers, brons voor Fabio Van Den Bossche en Lindsay De Vylder wonnen brons in de ploegkoers en Fabio Van Den Bossche brons in de puntenkoers.

Met Bossuyt (22) en Fabio Van Den Bossche (22) wonnen twee youngsters een medaille. Dat is goed nieuws met het oog op de Olympische Spelen in 2024 op dezelfde piste.

Vooral met het duo Kopecky-Bossuyt in de ploegkoers en Kopecky ook in het omnium heeft België kansen op een Olympische medaille. "Dat is de belangrijkste conclusie van dit WK: we hebben een kandidaat-olympische kampioen met dat koppel" zegt Renaat Schotte bij Sporza.

"Ik ben ervan overtuigd dat Kopecky in Parijs 2024 van die twee wedstrijden haar hoofddoel zal maken. En als ze ergens haar zinnen op heeft gezet, zien we waartoe dat leiden kan."