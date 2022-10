Ilan Van Wilder is Ploegmaat van het Jaar: "Wil volgend jaar zelf eens voor ritwinst gaan"

Na zijn sterke Vuelta in dienst van Remco Evenepoel, wordt Van Wilder daar nu ook voor beloond.

Ilan Van Wilder werd zelf vijfde in het eindklassement van de Ronde van Burgos en hij werd ook nog dertiende in de Ronde van Lombardije. Maar vooral in de Vuelta bewees hij ook zijn klasse in dienst.

Van Wilder zette zich vaak op kop in de Vuelta voor Evenepoel en was één van de sleutelpionnen in de eindwinst. Eigenlijk had Van Wilder de Vuelta niet moeten rijden, maar na zijn kaakbreuk in Luik-Bastenaken-Luik kon hij niet startten in de Giro.

Van Wilder hoopt volgend jaar ook eens zijn eigen kans te gaan in een rittenkoers. "Een rit meepikken zou helemaal mooi zijn. In een grote ronde ga ik nog niet zelf mijn kans gaan. Daar ben ik niet klaar voor, dus ik zal er wel nog eentje rijden in functie van een kopman", zei Van Wilder bij Het Nieuwsblad.