Zesdaagse van Gent krijgt driedelige reeks ter ere van haar 100 jarig bestaan

De Zesdaagse van Gent is dit jaar een eeuw oud en dat wordt gevierd.

In 1922 werd de eerste Zesdaagse van Gent gereden. Dit jaar is wel nog maar de 81ste editie want vooral in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw waren er heel wat jaren zonder editie en ook tijdens WO II werd er niet gereden.

Ook in 2020 door corona werd er niet gereden. In 2006 werd er wel gereden maar na een val en het overlijden van wereldkampioen ploegkoers Isaac Gálvez werd de koers onmiddelijk stop gezet. Heel die geschiedenis wordt gebundeld in een driedelige reeks.

'100 jaar Zesdaagse' wordt vanaf 25 oktober uitgezonden op één. In de aankondiging van de reeks zijn onder meer Iljo Keisse en Bradley Wiggens te zien.

Samen met het 100 jarig bestaan van de Zesdaagse van Gent is het dit jaar ook de laatste deelname van Iljo Keisse.