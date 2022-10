Nog eens feest op WK para-cycling: Hoet en Monsieur veroveren opnieuw goud, ook een medaille voor Vromant

Ook de slotdag van het WK para-cycling op de piste leverde medailles op. Hoet, Monsieur en Vromant zorgden voor bijkomend Belgisch eremetaal.

Het was een dag eerder al dolle vreugde bij Griet Hoet en Anneleen Monsieur op de kilometer. Ook in de sprint plaatsten ze zich voor de finales. Daarin moesten ze strijden tegen het Australische duo voor de wereldtitel. De Australiërs reden een tactisch sterke sprint in de eerste heat. In de tweede heat waren de Belgen dan weer duidelijk sneller: 1-1 dus en een derde heat moest beslissen.

TWEEDE WK-GOUD

Op het moment van de waarheid maakten Hoet en Monsieur het opnieuw helemaal waar. In de laatste rechte lijn gingen ze nog op en over Australië en snelden ze naar een tweede WK-goud. Nog een wereldtitel erbij dus voor Hoet en Monsieur!

Ewoud Vromant kwam dan weer in actie in het omnium. Dat bestaat uit vier onderdelen: de 200 meter vliegende sprint, de kilometer, de invididuele achtervolging en de scratch. Vromant verzamelde over al die onderdelen heen 130 punten en versloeg zo nipt de Australiër Hicks in de strijd om de derde podiumplaats. Brons dus voor Vromant. Het goud en zilver gingen respectievelijk naar de Fransman Léauté en de Japanner Kwamoto.