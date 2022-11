Jens Schuermans en Frans Claes winnen ook tweede rit in Rwanda

Jens Schuermans, de Belgisch kampioen mountainbike crosscountry en Frans Claes, Belgisch kampioen mountainbike marathon rijden samen als Team Belgium de Rwandan Epic. Ze willen met hun deelname het Rwandeese wielrennen een duwtje in de rug geven.

In de proloog op dinsdag waren ze al de beste, in de tweede rit op woensdag waren de twee Belgen opnieuw de beste.

Op een rit van net meer dan 100 kilometer waren ze in 4u08min bijna een halfuur sneller dan het tweede team en bijna een uur sneller dan het derde team. De wedstrijd loopt nog tot zaterdag.

The second day of the 2022 Rwanda Epic race was won by Jens Schuermans and Frans Claes in 4h 8min 52secs in a distance of 100.5 km from Rusiga-Musanze.



The couple of @EricHABIMANA9 & Makai Tumalo finished 3rd. Third stage is set on this Thursday from ARCC-Twin Lakes-ARCC 71.6 Km pic.twitter.com/JNiyckIFTP