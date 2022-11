Iljo Keisse en Jasper De Buyst gaan voor de overwinning in Zesdaagse van Gent: "Het wordt zeker niet evident"

Voor zijn laatste Zesdaagse van Gent rijdt Iljo Keisse samen met Jasper De Buyst.

Dat Iljo Keisse (Quick-Step Alpha Vinyl) en Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) samen rijden is op zich al bijzonder. Door de verschillende sponsors kon dat de voorbije jaren niet, maar doordat Morkov en Cavendish niet wouden rijden bij Quick-Step, kwamen de twee ploegen toch overeen om de twee samen te laten rijden.

De Buyst en Keisse reden al een keer eerder samen, in Bremen. Eerst rijden de twee nog in Kopenhagen voor ze aan de start staan in Gent. "Dat is nog nodig om nog wat competitie te kunnen opdoen en wat automatismen er in te krijgen", zegt Keisse bij VTM Nieuws.

Verschillende ambities

Jasper De Buyst wil in Gent voor de overwinning gaan tijdens het 100-jarig bestaan en ook de laatste deelname van Keisse aan de Zesdaagse. “Het zou het mooiste zijn wat er is, maar het wordt niet evident, het wordt jaar na jaar moeilijker met meer en meer specialisten. Maar uiteraard is winnen de ambitie.”

Iljo Keisse is wat gematigder in zijn ambities. “De concurrentie mag er zijn, het wordt zeker niet gemakkelijk. Ik word 40 jaar, het is niet dat ik nog verbeter met de jaren, integendeel. Die laatste jaren had ik ook al geen overschot, helemaal niets zelfs. Dus ik start met een gematigde ambitie, maar dat het zes dagen is, speelt in ons voordeel als wegrenners.”