Iljo Keisse op Zesdaagse van Gent met Jasper De Buyst: "Volgens mij nog nooit gebeurd"

Iljo Keisse zal de Zesdaagse van Gent rijden met een renner van een andere ploeg, wellicht een unicum in het circuit.

Een renner van Lotto en eentje van QuickStep in dezelfde ploeg, het is een zeer bijzonder gegeven dat te zien zal zijn op de Zesdaagse van Gent.

“Normaal kan het niet, nu gelukkig wel”, zegt Iljo Keisse aan Het Nieuwsblad. “Ik heb de voorzet gegeven en Jasper zag het meteen zitten. Maar de Christophen (organisatoren Christophe Impens en Christophe Sercu, red.) moesten eruit geraken.”

De twee rijden elk met een andere trui de koers. “Wat volgens mij nog nooit gebeurd is. Ik had gedacht: we doen het met Soudal op de borst. En dan rijdt Jasper met Lotto op de broek en ik met Quick Step. Maar blijkbaar kon dat niet.”

Keisse is blij dat hij een oplossing vond om niet met Mark Cavendish te rijden. Jasper De Buyst is precies wat Keisse nodig heeft. “Sportief ben ik heel blij met hem. In het verleden heeft hij mij vaak pijn gedaan. Hopelijk kunnen we nu samen de concurrentie pijn doen.”