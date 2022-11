Berlijn mag zich opmaken om Nederlandse leiders in Champions League baanwielrennen te ontvangen

Berlijn is de volgende afspraak in de Champions League baanwielrennen. De Nederlandse leiders in de competitie zullen daar hun leidersplaats verdedigen.

Nadat voorbije weekend de Champions League baanwielrennen geopend werd in Mallorca, kan deze week de blik gericht worden op de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar zal op zaterdag 19 november 2022 de zeg maar tweede manche gehouden worden. Wie er niets van wil missen, kan hiervoor zaterdag terecht op Eurosport 1 van 18u30 tot 22u15. Ongetwijfeld zal in de eerstvolgende dagen alles in gereedheid worden gebracht om de Champions League-wedstrijden ordentelijk te laten verlopen. LAVREYSEN EN BRASPENNINCKX OP KOP Enkele Nederlanders zijn alvast uitstekend aan deze aparte competitie begonnen, want in de sprint gaan Harrie Lavreysen en Shanne Braspenninckx aan de leiding. In de uithouding staan de Amerikaanse Jennifer Valente en de Schot Mark Stewart bovenaan in het klassement.