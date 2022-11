Zesdaagse van Gent voor het eerst voor de start al uitverkocht

De wielerzesdaagse van Vlaanderen-Gent start dinsdag.

De Zesdaagse van Gent, die van dinsdag 15 november tot zondag 20 november wordt gereden is populairder dan ooit. De 100ste verjaardag en het afscheid van Iljo Keisse zullen daar wellicht mee te maken hebben.

Want voor het eerst zijn er geen kaarten meer te koop al voor de start van het event. "In het verleden waren er vaak nog tickets beschikbaar voor de dinsdag of de zondag. Zelfs aan de kassa konden mensen vaak nog een kaartje kopen, maar dat zal deze keer dus niet meer lukken", zegt organisator Christophe Impens bij VRT NWS.

De afscheidnemende Iljo Keisse rijdt samen met Jasper De Buyst. Verder rijden ook Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik, Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, en Ethan Hayter en Fred Wright mee.

Voor het aparte afscheidsfeest 'Merci Iljooo' in het Kuipke op 24 november zijn wel nog kaarten. Daar komen internationale toppers zoals Filippo Ganna en Mark Cavendish aan de start.