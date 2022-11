Bradley Wiggins kan het startschot voor de Zesdaagse van Gent niet geven, Etienne De Wilde vervangt hem

De Zesdaagse van Gent start op dinsdagavond, maar dat zal zonder Bradley Wiggins zijn.

Normaal gezien zou Bradley Wiggins het startschot geven, maar in laatste instantie zei hij volgens Het Nieuwsblad af. Als tweevoudig winnaar (2003 met Matthew Gilmore en 2016 met Mark Cavendish), vijfvoudig Olympisch kampioen en achtvoudig wereldkampioen was de Brit special guest op de Zesdaagse van Gent. Ook zou hij het startschot geven, maar door tv-verplichtingen in Groot-Brittannië gaat dat niet door.

Etienne De Wilde die 9 keer won, zal hem vervangen. Hij wordt bijgestaan door minister van Financiën Vincent Van Peteghem, Vlaams minister van Onderwijs, Dierenwelzijn en Sport en de Gentse schepen Sofie Bracke.