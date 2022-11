Keisse en De Buyst gaan het niet cadeau krijgen in de Zesdaagse: "Die jonge gasten gaan echt niks weg geven"

De Zesdaagse van Gent begint dinsdag tot zondag.

Iljo Keisse rijdt zijn laatse Zesdaagse samen met Jasper De Buyst. De ene rijdt voor Quick-Step Alpha Vinyl, De Buyst voor Lotto-Soudal. Die combinatie van sponsors is een moeilijke zaak geweest.

Uiteindelijk is het een combinatie geworden. Ze rijden elk met hun sponsors op de trui, een unicum waarschijnlijk. "Uiteindelijk is het een neutrale, witte achtergrond geworden", zegt De Buyst bij Het Nieuwsblad.

Over de ambities zijn ze duidelijk. De nieuwe generatie pistiers is er, en daar kunnen ze niet omheen. "Die jonge gasten gaan echt niks weg geven. Er bestaan maar drie Zesdaagses meer: Gent, Rotterdam en die ‘lol’ die Kopenhagen is. Die mannen rijden in Gent voor hun toekomst", zegt Keisse.

"We moeten hopen dat iedereen tegen na drie of vier dagen op zijn gat zit. Maar ik weet nu al: de eerste twee dagen gaan we alle kanten van de piste zien", vult Keisse nog aan. "Wie als pistier naam wil maken in België moet dat doen op WK’s en in de Zesdaagse van Gent", zegt Jasper De Buyst.