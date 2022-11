Ben Wiggins (17), zoon van Bradley, al de derde generatie die koerst in Gent: "Soms is het hard om de zoon van te zijn"

Er rijdt met Ben Wiggins opnieuw een telg van de familie Wiggins in het Gentse Kuipke.

Na zijn grootvader Gary en zijn vader Bradley neemt Ben Wiggins (17) dit jaar voor het eerst deel aan de Gentse Zesdaagse. Hij is zo al de derde generatie van de familie die de Zesdaagse rijdt.

"Deze plaats is even belangrijk voor mij. Ik was hier toen mijn vader in 2016 won met Mark Cavendish. Dit is het mekka voor de echte wielerfans. Thuis werd er constant over verteld. We zijn nu met 3 generaties die hier gekoerst hebben", zei hij bij Sporza.

De naam Wiggins dragen is soms ook wel lastig vindt Ben. "Soms is het hard om de zoon van te zijn. Er zijn veel verwachtingen en ik voel veel druk om even goed te doen als hij, maar ik ga er goed mee om en ik ben ambitieus."

Maar Wiggins is ook ambitieus. “Volgend jaar wil ik in beide disciplines (baan en weg, red.) wereldkampioen worden bij de junioren. De beste ooit worden. Ik wil de Ronde van Vlaanderen winnen, net als Parijs-Roubaix en het WK. En ik wil het geel dragen in de Tour. Hou me in de gaten!", besloot hij.