Keisse en De Buyst niet verrast door nerveuze eerste dag Zesdaagse: "De eerste avond is altijd hypernerveus"

De eerste dag van de Zesdaagse van Gent is meteen opgeschrikt door enkele valpartijen.

De eerste avond van de Zesdaagse van Gent is heel nerveus begonnen, met onder meer een zware val van Stijn Steels en dat is niet onlogisch zeggen Iljo Keisse en Jasper De Buyst.

"Hier zijn acht debutanten op een ongelofelijk moeilijke baan. Deze piste is heel technisch, 166 meter. Vorig weekend reden we in Kopenhagen op een piste van 250 meter", zei Keisse bij Sporza.

"In de ploegafvalling gingen wij er meteen uit. Ik zei het nog tegen Jasper (De Buyst) dat ze zouden vallen. 3 ronden later was het van dattum. Je hoopt van niet, maar je weet dat het zal gebeuren."

Ook Jasper De Buyst beaamde het nerveuze gedoe. "Ik zag de laatste weken veel gemotiveerde jongens. Fantastisch, maar voor veel renners is dit ook de eerste keer en dat is geen goeie combinatie. Ik denk dat het verstand nu wat is teruggekeerd en dat iedereen zijn plaats vindt. Dat maakt me blij."

"Deze baan is zo speciaal en je komt hier zelden. Je moet zeer goed weten wat je doet. Een foutje is snel gebeurd, zelfs als ervaren renner", besloot De Buyst.