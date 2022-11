🎥 Griet Hoet en Anneleen Monsieur krijgen prachtig afscheid in Kuipke in regenboogtrui

Griet Hoet en Anneleen Monsieur pakten vorige maand op het WK G-baanwielrennen in Frankrijk twee keer goud, in de sprint en op de kilometer. Ze hadden al beslist om te stoppen, maar kregen toch nog een mooi afscheid.

Woensdag mochten ze hun trui nog één keer tonen in het Kuipke tijdens de Zesdaagse. Op de kilometer waren de Belgen ruimen zes seconden sneller dan een Frans duo.

Hoet, die lijdt aan een degeneratieve oogziekte en Monsieur, haar vaste piloot, waren een erg succesvol duo op de baan. Ze wonnen negen WK-medailles en in Tokio pakten ze Paralympisch brons op de kilometer.

What a great way to wave goodbye: riding your last race in the rainbow jersey in an enthusiastic Kuipke. Congratulations on your fantastic career, Griet and Anneleen! #zesdaagseGent #ghent6day pic.twitter.com/ClRzrMrdsp