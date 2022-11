🎥 Zesdaagse van Gent: nieuw duo op kop en een nieuw baanrecord

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys hadden een goede 2e dag. Ze wonnen de 2e puntenkoers van de avond en de ploegenafvalling. Ook zette De Vylder een nieuw baanrecord neer. Hij veegde met 8"406 (71,092 km/u) het 5 jaar oude record van Moreno De Pauw van de tabellen.

