Nicky Degrendele verbetert in 't Kuipke haar eigen baanrecord niet

Nicky Degrendele wou haar baanrecord in 't Kuipke scherper stellen, maar ze is niet in haar opzet geslaagd.

5 jaar geleden vestigde Nicky Degrendele een baanrecord in 't Kuipke. Ze legde de volledige ronde van 166,66 meter toen in 9"956 af. Op dag 3 van de Zesdaagse van Gent probeerde ze haar eigen record te verbeteren, maar Degrendele strandde op 10"132. Dat was net niet voldoende. Degrendele gaat op de slotdag nog een ander record van haar proberen te verbeteren. Ze zal op de 500 meter met vliegende start proberen om beter dan 30"257 te doen, een tijd die ze vorig jaar neerzette.