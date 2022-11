Lotte Kopecky heerst op de piste in Gent bij de vrouwen en scoort 3 op 4 in de Tweedaagse

Lotte Kopecky blijft maar topprestaties leveren, ook op de piste in Gent. De vrouwen rijden daar een Tweedaagse en die wordt volledig gedomineerd door Kopecky.

Vrijdagavond had Lotte Kopecky al de puntenkoers gewonnen. Een mooi begin van haar Tweedaagse, maar daar hoefde het niet bij te blijven. Zaterdag heeft ze ook de afvalling gewonnen en in de tweede puntenkoers was Kopecky eveneens opnieuw de beste.

KOPECKY VS RAAIJMAKERS

In de afvalling was haar voornaamste belaagster de Nederlandse Marit Raaijmakers. Kopecky kon evenwel al ver voor de streep het zegegebaar maken. In de tweede puntenkoers was Kopecky weer een klasse te sterk: met winst in de slotsprint zorgde ze er voor dat ze vier punten meer bij mekaar koerste dan Raaijmakers.

Diezelfde Raaijmakers was dan wel de beste in de scratch. Kopecky moest in dat onderdeel vrede nemen met een derde plaats. Met winst in 3 van de 4 onderdelen mag Kopecky echter niet klagen, integendeel!