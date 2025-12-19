Schokkend: wereldkampioene Van Empel neemt drastische beslissing over carrière

Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel heeft een drastische beslissing genomen. Haar carrière wordt voorlopig stopgezet.

Negen maanden geleden maakte Van Empel nog de keuze om de weg links te laten liggen en terug te keren naar het veldrijden, haar oude liefde. Dat leverde aanvankelijk vruchten op, met zelfs de 50e veldritzege in haar loopbaan. Het gevoel dat ze zocht, bleef echter uit. In de Koppenbergcross leek ze te blokkeren en moest ze opgeven.

Sindsdien bleef het ijzingwekkend stil rond viervoudige wereldkampioene. "Ik ben iemand die niet snel opgeeft, maar onbewust is daar toen al een beslissing ontstaan", zegt ze nu op de site van Visma-Lease a Bike over de Koppenbergcross. Haar carrière wordt dus 'on hold' geplaatst. "Dit voelt voor mij als de juiste stap nu", aldus de Nederlandse.

Van Empel van verplichtingen verlost

De afgelopen weken hebben Van Empel en Visma-Lease a Bike intensieve gesprekken gevoerd om een manier te vinden waarbij ze zich goed zou voelen bij het uitoefenen van de wielersport. Die zoektocht is op niets uitgedraaid. Daardoor is beslist dat Van Empel vanaf 1 januari 2026 geen verplichtingen meer heeft ten aanzien van de ploeg.

Toch wel een stevig bommetje in het veldritlandschap. "Dit is een weloverwogen keuze en eentje waarbij ik me goed voel. Momenteel ontbreekt zowel de zin als het plezier dat ik jarenlang in het fietsen heb gehad", is Van Empel bijzonder rechtuit. "Daarover wilde ik ook eerlijk en correct zijn tegenover de ploeg. Voor nu is dit het beste."

Van Empel begint aan nieuw hoofdstuk



Hoewel het om een voorlopig afscheid gaat, slaat de 23-jarige renster echt wel een bladzijde om. "Het voelt als tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik ben heel dankbaar voor alle steun die ik heb gekregen van de ploeg, mijn familie en de fans en kijk uit naar wat de toekomst brengt."