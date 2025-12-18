"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak
Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch rijden volgend jaar samen in dezelfde ploeg. Dat zal dan gebeuren bij Red Bull-BORA-hansgrohe, een ploeg die het afgelopen seizoen in het voorjaar teleurstelde.

In de podcast Kop over Kop wordt Red Bull aangehaald als één van de meest teleurstellende ploegen uit 2025. Vooral het voorjaar van Red Bull wordt kritisch benaderd, onder meer door de Belgische Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem. Voormalig wielrenner Bobbie Traksel wil daar toch enigszins een kanttekening bij plaatsen.

"Eerlijk is eerlijk: we verwachtten er wat van omdat ze best wel een brede voorjaarskern aan het bouwen waren. Maar is die kern überhaupt goed genoeg om één van de grote renners het moeilijk te maken?" Vanbelleghem wijst er op dat Red Bull ook amper te zien was. "Neen, ik ben het met je eens", gaat Traksel akkoord. "Ik bedoel maar: ook de verwachtingen en het budget spelen een rol."

Red Bull-CEO legt de lat wel heel hoog

De verwachtingen zijn niet waargemaakt. In 2026 volgt een nieuwe kans. CEO Ralph Denk liet in een interview uitschijnen dat Gianni Vermeersch het verschil zou kunnen maken en zelfs de kopman kon zijn in voorjaarswedstrijden. Vanbelleghem viel net niet van zijn stoel toen hij dat hoorde. Ook volgens Traksel is dat te hoog gegrepen.

"Dat gaat niet lukken", is de Nederlander stellig. "Daar geloof ik niet in. Dat hij belangrijk gaat zijn: zeker. Hij is een man met veel minder kwaliteiten dan de helft van de ploeg, maar tactisch ziet hij het zo goed. Als de rest van de ploeg mee vooraan zit als hij daar zit, dan gaan ze wel een stap kunnen maken." Progressie maken is één ding, zeges boeken iets anders.

Vermeersch tactisch cruciaal voor Red Bull


Die gedachte brengt Traksel tot zijn slotconclusie over wat Red Bull mag verwachten van Vermeersch in het voorjaar van 2026. "Hij kan wel cruciaal zijn in het tactische gedeelte, maar kan niet winnen tegen de grote namen." 

Bobbie Traksel
Gianni Vermeersch

