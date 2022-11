'Merci Iljooo': 6000 fans nemen samen met onder meer Evenepoel en Boonen afscheid van Iljo Keisse

Iljo Keisse heeft in een zinderend Kuipke afscheid genomen van het publiek

Na een afscheid met een derde plaats in de Zesdaagse van Gent nam Iljo Keisse nog eens afscheid van het publiek in Gent in een uitverkocht Kuipke. Internationale toppers zoals Mark Cavendish, Elia Viviani, Michael Mørkøv en Yoeri Havik zakten af naar Gent.

Daarnaast kwamen er ook veel gasten zoals wereldkampioen Remco Evenpoel, Tom Boonen, Patrick Lefevere en Yves Lampaert. Het sportieve was natuurlijk bijzaak, al ging het er toch soms heel hard aan toe. Remco Evenepoel kroonde Keisse nog officieel tot 'Keizer van 't Kuipke' en daarna hing hij zijn fiets definitief aan de haak.

Allerlaatste derny

De laatste wedstrijd van Iljo Keisse was een derny. Hij hield zich in het begin afzijdig, maar Michael Mørkøv stak Keisse aan en ze pakten samen een ronde op de rest. In twee bijzonder snelle laatste rondes klopte Keisse zijn ploegmaat Mørkøv uiteraard met een allerlaatste jump.

Keisse emotioneel

Saying goodbye in style with a derny win for Keisse šŸ’ŖšŸ›µ. #cycling pic.twitter.com/gdi8zxoV8m — Pickx Sports (@PickxSports) November 24, 2022

Keisse nam ook zelf het woord. "Ik ben sprakeloos. Het is de allermooiste dag uit mijn carrière. Dit is echt zot. Wat het allemaal zou worden, wist ik niet vooraf, maar ik zag wel snel welke proporties het allemaal aan het aannemen was."

"Nu is de cirkel rond. Ik ben coureur geworden om zesdaagsen te rijden en niet de Ronde van Vlaanderen te winnen. Ik heb altijd gekoerst op adrenaline, op steun. Merci voor alle mooie momenten."

"Iljooo"

Er galmde meer dan eens ‘Iljooo, Iljooo, Iljooo' door de zaal. Het dak ging er soms bijna van af. 6000 uitzinnige fans bezorgden Keisse een mooi en emotioneel afscheid. Een allerlaatste ereronde samen met zijn kinderen Jules en René was de perfecte afsluiter voor de Keizer.