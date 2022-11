Champions League: succes voor Nederlanders Van der Peet en Lavreysen, laatstgenoemde klopt nu wél concurrent

Opnieuw succes voor de Nederlanders op sommige nummers in de Champions League. Lavreysen kon juichen in Parijs, net als zijn landgenote Van der Peet.

In de Champions League baanwielrennen waren ze inmiddels toe aan de derde manche en hiervoor konden de deelnemers terecht in Parijs. In de sprint had Harrie Lavreysen in Berlijn en Mallorca zijn meerdere moeten erkennen in de Australiër Matthew Richardson. In Parijs kon de Nederlander dan wel een keer de maat nemen van zijn grote concurrent. Lavreysen blijft ook aan de leiding in het sprintklassement.

In de keirin bleef Richardson Lavreysen wel voor. De scratch werd gewonnen door de Spanjaard Mora Vedri. De afvallingskoers kwam dan weer op naam van de Brit Wood. In de Endurance League staat de Zwitser Imhoff aan kop na de wedstrijden in Parijs.

WISSELEND SUCCES VOOR GROS

Bij de vrouwen was er dus ook een Nederlands succes in de Franse hoofdstad door de overwinning van Steffie van der Peet in de keirin. Ze versloeg de Française Gros, die dan wel de sprint won. In de scratch was de Britse Lewis de beste, in de afvalling was dat haar landgenote Katie Archibald. In de klassementen bij de vrouwen leidt Gros in de Sprint League en de Amerikaanse Valente in de Endurance League.