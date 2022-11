Vuelta voor vrouwen ondergaat metamorfose volgend jaar: meer ritten, andere naam én datum

De Vuelta van 2023 voor vrouwen zal er heel anders uitzien.

De Vuelta voor vrouwen, officieel de Ceratizit Challenge by La Vuelta, werd dit jaar gewonnen door Annemiek van Vleuten. Die was dit jaar vijf ritten lang en werd tijdens de laatste week van de Vuelta voor mannen gereden in september.

Volgend jaar wordt de Vuelta voor vrouwen, die dan de La Vuelta España Femenina zal heten, in de maand mei gereden. Daarmee zal de Vuelta nu voor de Giro Donne (begin juli) en de Tour de France Femmes (eind juli) gereden worden.

De rittenkoers zal voor het eerst ook uit zeven ritten bestaan en wordt zo jaar per jaar opgedreven. In 2015 ging de koers van start met één dag, werd in 2018 uitgebreid naar twee, in 2020 naar drie en in 2021 naar vier.