Lotte Kopecky begint 2023 met nationale titels op de piste en een Belgisch record

Lotte Kopecky is 2023 goed begonnen. Ze won op het BK baanwielrennen een paar titels en ze vestigde een nationaal record.

In 2023 koos Lotte Kopecky ervoor om haar seizoen op de piste te beginnen. Ze pakte titels op de individuele achtervolging en in de puntenkoers. Telkens stond er geen maat op haar.

Kopecky legde de 3 km in de achtervolging af in 3'27"932. Daarmee pakte ze ook het nationale record. Ze was 3 seconden sneller dan Jolien D'Hoore, de vorige recordhoudster.

De puntenkoers won Kopecky met een enorme voorsprong. Ze verzamelde 132 punten. Hélène Hesters kwam als juniore met 53 punten het dichtste in de buurt.

Volgende maand volgt al het EK baanwielrennen. Daar zal Kopecky haar titels op de afvalling en in de puntenkoers verdedigen.