Opvallende naam binnen de Belgische selectie voor het EK baanwielrennen: "Een verrassing"

De Belgische selectie voor het EK baanwielrennen bevat een opvallende naam. Op de Olympische Spelen in Tokio was ze nog actief in het BMX'en.

Vanaf 8 tot en met 12 februari gaan de Europese kampioenschappen in het baanwielrennen door. Ook Elke Vanhoof zal in Grenchen België vertegenwoordigen. Vanhoof is een opvallende naam, want zij komt uit het BMX'en en behoort al enkele jaren tot de Europese top. Ook nam ze deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en Tokio.

"Ook voor mij was het een verrassing", vertelde Vanhoof aan Sporza. "De Belgische federatie vroeg me in november of ik eens de piste wou proberen, want ze willen een sprintteam voor de Spelen op poten zetten."

Vanhoof begon dan te trainen met de nationale ploeg: "Ik zette al enkele goede tijden neer. Op het vorige BK zette ik op de 250 meter ook de snelste tijd neer en zo dwong ik mijn selectie voor het EK af."

"Ik ga me wel blijven focussen op het BMX'en. Op het WK in Glasgow ligt daar ook de focus. Al zou het wel mooi zijn om daar 2 disciplines te rijden. De Spelen in Parijs zullen wel mijn laatste Olympische Spelen zijn", aldus Vanhoof. Wat het daarna wordt valt nog af te wachten, maar in het baanwielrennen ziet ze alleszins potentieel.