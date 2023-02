Nederland kan een eerste keer juichen na een gouden medaille op het EK baanwielrennen

U kon eerder al lezen over de Belgische prestaties op dag 1 van het EK baanwielrennen. Nederland heeft al een keertje volop kunnen juichen, want het haalde al een gouden medaille binnen.

Het waren Roy van den Berg, Harrie Lavreysen (foto) en Jeffrey Hoogland die hiervoor zorgden. Zij vormden het Nederlandse team voor het onderdeel teamsprint bij de mannen in het Zwitserse Grenchen. In de kwalificaties staken ze er al met kop en schouder bovenuit.

Het was nog maar het begin van het goede nieuws, want in de eerste ronde reed het Nederlandse trio nog sneller. Met een tijd van 42,272 was het zeven tienden van een seconde sneller dan Groot-Brittanië, de tegenstander van Nederland in de finale.

MINDERE START IN FINALE NOG GOEDGEMAAKT

Oranje was dus favoriet voor die eindstrijd, maar de Britten kenden een veel betere start. Lavreysen en Hoogland konden wel nog vlot orde op zaken stellen, waardoor het goud met ruim een seconde verschil naar onze noorderburen ging. Het zilver was voor Groot-Brittanië, het brons voor Frankrijk.