Een nieuwe dag op het EK baanwielrennen: Lotte Kopecky, Noah Vandenbranden, Thibaut Bernard en Tuur Dens opnieuw in actie

In Grenchen is dag 3 van het EK baanwielrennen aangebroken. Opnieuw komen verschillende Belgen in actie.

Lotte Kopecky mag na haar gouden medaille in de afvalling de spits afbijten. Ze start 's middags in het omnium met de scratch. Nadien volgt nog de temporace. 's Avonds zijn er dan nog eens de afvalling en de puntenkoers. Aan de individuele achtervolging bij de mannen doen 2 Belgen mee. Noah Vandenbranden en Thibaut Bernard moeten 's middags eerst de kwalificaties afwerken. 's Avonds volgt nog de scratch bij de mannen. Tuur Dens zal daar België vertegenwoordigen. Back for day 3⃣ 🔵



🚴 Women's Omnium: Lotte Kopecky

🚴 Men's Indivudual Team Pursuit: Brem Deman, Noah Vandenbranden

🚴 Men's Scratch Race: Tuur Dens



