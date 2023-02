Zolder droomt van het EK en WK baanwielrennen: "Eerst met jeugdkampioenschappen warmdraaien"

Zolder wil in de toekomst het EK en WK baanwielrennen organiseren. Dat vertelde Marc Wauters in een gesprek met Sporza.

In het verleden organiseerde Zolder al verschillende kampioenschappen. Op de weg was er het WK in 2002. In de cyclocross waren er de WK's van 1970, 2002 en 2016. Ook was er al het WK BMX in 2015 en 2019.

Daar willen ze de piste nu ook aan toevoegen en daar moet de nieuwe wielerpiste voor zorgen. Marc Wauters, een van de sterkhouders achter de piste, droomt ook van de kampioenschappen baanwielrennen.

"We denken inderdaad aan het EK", vertelde Wauters aan Sporza. "Op lange termijn willen we zelfs het WK naar Zolder halen. We gaan ons kandidaat stellen, maar we hebben nog geen datum op het oog. Eerst gaan we met jeugdkampioenschappen warmdraaien."