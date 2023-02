Geen medaille meer op de slotdag voor de Belgen op het EK baanwielrennen, Kopecky en Bossuyt grijpen er net naast

Net geen medaille voor de Belgen op de ploegkoers.

Shari Bossuyt en Lotte Kopecky konden in het begin niet genoeg punten pakken en waren op achtervolgen aangewezen. De Belgische wereldkampioenen probeerden in het slot de achterstand nog goed te maken, maar kwamen net te kort.

Het Britse duo Archebold en Barker waren uiteindelijk veel te sterk voor de rest en zijn pakten de Europese titel. Frankrijk werd tweede, Italië, met ex-wereldkampioene op de weg Balsamo, werden derde.

Duitsland werd derde in de slotsprint terwijl Italië niet meer scoorde. Bossuyt kon de Duitse net niet meer voorbij waardoor net te weinig punten sprokkelde voor een medaille. Bossuyt en Kopecky moeten dus tevreden zijn met zilver.

Ook geen medaille voor Degrendele

Nicky Degrendele kon zich plaatsen voor de finale van het keirin. Degrendele liet zich even insluiten in de laatste ronde en kon niet echt meer opschuiven. Ze werd uiteindelijke vijfde van de zes deelnemers van de finale in het keirin. De Europese titel was voor de Duitse wereldkampioene Friedrich, de Britse Finucane pakte zilver, de Duitse Hinze het brons.

Geen medaille op de ploegkoers

Het Belgische duo Robbe Ghys/Fabio Van den Bossche heeft in op de ploegkoers geen medaille kunnen pakken. Voor de medailles deden de Belgen nooit echt mee, ze eindigden op plek vijf nadat Nederland en Groot-Brittannië in het slot nog een verliesronde kregen. Duitsland pakte het goud, het het zilver was voor Italië, Frankrijk pakte brons.