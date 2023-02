Twee medailles op vorige kampioenschappen, maar geen ploegkoers voor Lindsay De Vylder op EK: "Jammer, ik had heel graag gereden"

De bondscoaches kozen voor een ander duo.

Lyndsay De Vylder (27) werd in het omnium op het EK baanwielrennen zevende. In de scratch en de temporace von de Vylder dat hij wat domme fouten maakte door zich te laten wegdrummen, maar in de afvalkoers en de puntenkoers kon hij toch nog wat goedmaken.

Ondanks die zevende plaats in het omnium start De Vylder zondag niet in de ploegkoers, de bondscoaches Carswell en De Ketele kozen voor Fabio Van den Bossche-Robbe Ghys, die vorig jaar brons pakten op het EK in München.

De Vylder pakte op zijn vorige twee ploegkoers op een kampioenschap een medaille, op het EK in 2021 en brons op het WK in 2022. "Jammer, ik had heel graag gereden", zegt De Vylder bij Het Nieuwsblad.

Samen met Ghys en Van den Bossche strijdt De Vylder ook nog met Jules Hesters voor de twee plaatsen op de Spelen in Parijs. "Uiteraard hoop ik erbij te zijn op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar", zegt de Vylder nog.