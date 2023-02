Bondscoach Kenny De Ketele tevreden na EK baanwielrennen: "In geen enkel onderdeel vielen we uit de toon"

Het EK baanwielrennen zit erop, België pakte uiteindelijk drie medailles.

Op het vorige EK baanwielrennen, in augustus 2022, behaalden de Belgen nog 2x goud, 1x zilver en 2x brons. In Grenchen moesten de Belgen tevreden zijn met goud op de afvalling en brons in het omnium, een olympische discipline, voor Lotte Kopecky en zilver voor Shari Bossuyt in de puntenkoers.

Maar medailles waren niet echt het doel volgens bondscoach Kenny De Ketele, vooral de punten voor de Spelen in Parijs, die begonnen tellen in Grenchen, waren belangrijk.

Vooral Olympische punten belangrijk

"We hadden vooraf onderling afgesproken dat we voor performances zouden gaan. Medailles zijn natuurlijk altijd leuk en daar gaan de renners uiteindelijk voor, maar als we zien welk soort wedstrijden we hier gekregen hebben, het hoge niveau, doen we in elk onderdeel eigenlijk wel mee", zegt De Ketele bij Sporza.

"In geen enkel onderdeel vielen we uit de toon. En dat is zeker iets wat hoop geeft om op verder te bouwen. We wouden ervoor zorgen dat de stress om punten te sprokkelen weg is. En ik denk dat we daar uitzonderlijk goed in geslaagd zijn", zegt De Ketele nog.