Nieuwe wielertempel moet EK's en WK's naar ons land brengen: "15 jaar moeten verkopen"

Het baanwielrennen moet binnenkort niet alleen meer rekenen op het Kuipke in Gent.

In Heusden-Zolder wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe velodroom. Het dossier keert al terug naar 2012, maar komt nu eindelijk helemaal in orde.

Initiatiefnemer Marc Wauters is alvast in zijn nopjes. "Wat denk je dat het met me doet?", zegt hij aan Sporza. "Ik heb er 17 jaar aan getrokken en gesleurd om dit te realiseren. Ik heb 15 jaar een luchtkasteel moeten verkopen en nu staat het er."

De bedoeling is dat er EK’s en WK’s georganiseerd kunnen worden. Met 3.750 plaatsen voldoet de velodroom alvast aan de eisen van de UCI. Deze zomer moet het gebouw klaar zijn, in het najaar moeten de baanwielrenners er kunnen trainen. "De Nederlanders tonen al interesse om naar hier te komen en zelfs de Australiërs hebben al geïnformeerd om hier te trainen voor de Spelen in Parijs.”