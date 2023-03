Niki Degrendele pakt een medaille in de Nations Cup

Niki Degrendele heeft op de Nations Cup in Caïro een medaille gepakt. Ze reed naar zilver in de keirin.

In Caïro was er de afgelopen dagen de Nations Cup. België stond er met een beperkte delegatie, maar met Nicky Degrendele had België wel een kanshebster op een medaille.

Degrendele ging vlot door de 1e ronde in de keirin. In de kwartfinale werd ze 3e en zo stond ze in de halve finales. Een top 3-plaats in de halve finales was goed voor een finaleplaats en ze werd 2e. Zo stond Degrendele in de grote finale.

In de finale eindigde Degrendele uiteindelijk 2e. Zo pakte ze zilver. Het goud was voor de Japanse Mina Sato.

Ook viel er bijna een Belgische medaille in de ploegkoers bij de mannen, maar Fabio Van Den Bossche en Robbe Ghys kwamen 6 punten tekort voor een bronzen medaille. Ze werden uiteindelijk 4e.