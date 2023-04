Renner van Alpecin-Deceuninck klopt Tom Pidcock in Guéret

In Guéret staat een manche voor de Coupe de France op het programma. Eerst stond de short track op het programma.

Daarin toonde Sam Gaze dat hij de huidige wereldkampioen in die discipline is. Hij won de short track voor Thomas Litscher en Tom Pidcock. Later dit weekend staat nog de cross-country op het programma.

First time in this wonderful @Kalas_cc World Champion kit, and immediately winning. @samgazemtb kicked off the MTB weekend in Guéret in the best possible way. 🥇 in the XCC event! #AlpecinDeceuninck #SamGaze



📷 Noam Meresse pic.twitter.com/wB1qD68641