Allesbehalve een feilloos nummer, maar Tom Pidcock haalt de comebackman in zich naar boven tijdens knappe triomf

Tom Pidcock staat bekend vanwege zijn 'Superman'-move. Hij was vooral een comebackman tijdens de wereldbekermanche mountainbike in Nove Mesto.

Na zijn overwinning in de shorttrack had Pidcock een ideale startpositie beet voor de cross-country. De blitzstart liet hij echter aan de Duitser Schwarzbauer, die uiteindelijk zou plafonneren. De Fransman Dubau kon hierna wél mee met de olympisch kampioen mountainbiken.

Nadat Pidcock een gaatje sloeg, maakte hij een paar foutjes. Eerst gleed zijn voorwiel weg tegen een gladde rots, nadien kwam het tot een valpartij in een afdaling. Dubau zag meteen zijn kans schoon om de rollen om te draaien: erop en erover.

ACHTERVOLGEN

De Brit van Ineos dus op achtervolgen aangewezen. In het veldrijden weten ze dat je hem dan zeker nog niet mag afschrijven en dat bleek ook nu. De man met nummer 42 vond opnieuw de aansluiting en pakte in de finale in Tsjechië nog uit met een snedige versnelling waar Dubau niet tegen opgewassen was. Toch winst dus voor Pidcock.