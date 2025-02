Bondscoach spreekt klare taal over afwezigheid van toppers Kopecky en Van den Bossche op EK

Morgen start in Heusden-Zolder het EK baanwielrennen. Alleen is topper Lotte Kopecky helaas niet van de partij.

Het is voor de organisatie van het EK in Heusden-Zolder enorm jammer dat Lotte Kopecky niet van de partij is. Ook Fabio Van den Bossche rijdt niet mee.

Voor de Belgische bondscoach Tim Carswell is dat een heel begrijpelijke keuze. “We wisten dat dit kon gebeuren, na de Olympische Spelen. Lotte en Fabio hebben in 2024 een enorm jaar beleefd”, klinkt het.

“De voorbereiding op de Spelen vroeg veel energie. Logisch dat ze nadien een echte break namen. En verdiend. Dat is oké, voor ons. We kijken ernaar uit om hen later weer in de pisteploeg te verwelkomen.”

Ook Nicky Degrendele is er niet bij, die herstelt na een blessure. Wereldkampioen Lindsay De Vylder is dan wel weer van de partij.

“Het is fantastisch om hier een wereldkampioen in de ploeg te hebben”, zegt Carswell. “Lotte heeft op dat vlak jaren de weg geleid, nu hebben we Lindsay. Iemand die met een regenboogtrui in de ploegzone zit: dat inspireert onze jongeren die hier hun eerste EK rijden. Supermooi.”