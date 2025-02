Eén van de grote afwezigen op EK baanwielrennen komt met heuglijk nieuws

In Heusden-Zolder wordt momenteel het EK baanwielrennen gereden. Bij de Belgen ontbreken enkele grote namen.

De allergrootste Belgische toppers zijn er op het EK baanwielrennen in ons land niet bij. Geen Lotte Kopecky en Fabio Van den Bossche, maar ook geen Nicky Degrendele.

Al heeft de wereldkampioene van 2018 wel een goede reden voor. Woensdagavond liet ze weten dat ze in blijde verwachting is.

“Een jaartje dat we een beetje minder zullen doen”, vertelt Degrendele aan commentator Renaat Schotte bij Sporza. “Koersen als je in verwachting bent, is niet ideaal.”

De baby is voorzien in juli, waardoor we haar dus een tijdje niet in actie zullen zien komen. Aan definitief stoppen denkt ze helemaal niet.

“Ik heb het even heel rustig moeten aandoen, maar ik sport nog altijd. Hopelijk kan ik zo snel mogelijk terugkeren”, laat ze meteen ook weten.

Degrendele sukkelde ook met een handblessure, opgelopen op de Olympische Spelen. “Daar is een redelijk lange revalidatie voor nodig geweest. Ik had gehoopt om het WK te rijden, maar dat heb ik niet gehaald. Sinds een dikke maand heb ik geen pijn meer.”