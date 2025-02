Hélène Hesters (20) dankt broer na zilveren medaille op EK: "Dat zei hij tegen mij"

Op het EK baanwielrennen in Heusden-Zolder heeft de 20-jarige Hélène Hesters zilver gepakt in de afvalling. Onder meer broer Jules Hesters werd achteraf stevig bedankt.

Woensdag had Jules Hesters al brons gepakt op de afvalling op het EK baanwielrennen, donderdagavond deed Hélène Hesters nog één plekje beter. Ze moest enkel de Ierse Lara Gillespie laten voorgaan.

De start van Hesters was nochtans niet goed. Ze flirtte enkele keren met de uitschakeling, maar een neutralisatie zorgde voor een wake-upcall. "Iedereen zei dat ik naar voor moest met vertrouwen. Daarna begon het spelletje", zei Hesters bij Sporza.

Hesters zat bij de laatste vijf, maar haar benen stonden wel op ontploffen. "Maar mijn broer Jules zei me gisteren dat hij hetzelfde gevoel had toen ze nog met 8 waren. Ook de anderen zaten even kapot", stelt Hesters.

"Die gedachte heeft me er echt doorgesleurd. Hij zat de hele tijd in mijn hoofd." In de eindsprint tegen Gillespie had Hesters geen verhaal, maar dat deert haar niet. De Ierse was dan ook veel te sterk voor Hesters.

Haar eerste medaille op een internationaal kampioenschap wilde Hesters uiteraard uitgebreid vieren, maar dat zal wellicht niet gelukt zijn. Vrijdagavond komt Hesters nog in actie in de ploegkoers op het EK baanwielrennen.