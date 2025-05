Totale deceptie bij Mathieu van der Poel zorgt voor grote vrees: "De vraag of we hem ooit nog terugzien"

Een enorm grote vrees heerst bij iedereen die Mathieu van der Poel graag aan het werk ziet. De vraag is of hij ooit nog zal mountainbiken na de ontgoocheling in Nove Mesto.

Van der Poel verscheen in Tsjechië voor het eerst sinds lang nog eens aan de start van een Wereldbekerwedstrijd mountainbike. Het liep in de cross-country helemaal fout, want twee vroege valpartijen maakte al snel een einde aan zijn wedstrijd. Er zat voor Van der Poel weinig anders op dan vroegtijdig af te stappen.

Thijs van Amerongen gaf commentaar bij Eurosport en weet als voormalig mountainbiker maar al te goed wat de discipline van een atleet vergt. "Het is maar de vraag of we hem ooit nog terugzien op de mountainbike", vreest Van Amerongen dat dit het einde was van Van der Poel als mountainbiker. "Het is geen goede test geweest. En het is niet de eerste keer."

Van der Poel mag mountainbiken niet licht opnemen

Hiermee doelt Van Amerongen op andere valpartijen die Van der Poel al meemaakte in het mountainbike. Zo denken we onder andere aan zijn spectaculaire crash op de Olympische Spelen in Tokio. VDP heeft ook zelf al aangegeven dat de combinatie met het wegwielrennen niet simpel is. "Hij mag het gewoon niet te licht opvatten en als je dan naar zijn programma kijkt…"

Door het wegprogramma van Van der Poel moet hij de Wereldbekers in Leogang, Val di Sole en Andorra allemaal missen. "Dat zal betekenen dat hij op wereldbekerniveau maar één wedstrijd zal kunnen betwisten. Daarna is het al tijd voor het WK. Het is de vraag of dat genoeg is om het allemaal op zijn plek te laten vallen. Hij zal op het WK ook niet voor een achtste plek willen rijden."

Van der Poel moet andere keuzes maken als hij WK-goud wil

Als Van der Poel ergens start, is het om te winnen. Zelfs iemand met zijn klasse kan het zich niet permitteren om het montainbike er zomaar eventjes bij te nemen. "Als hij wereldkampioen wil worden, dan zal hij andere keuzes moeten maken. Je kunt dit bestempelen als een incident, maar het is al wel de derde keer."