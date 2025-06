Belgische mountainbiker legt uit waarom Mathieu van der Poel het in zijn discipline zoveel moeilijker heeft

Het mountainbike blijkt voor Mathieu van der Poel momenteel de moeilijkste discipline te zijn waar hij - af en toe - in actief is. Het loont de moeite om na te gaan waarom dat zo is.

Mathieu van der Poel is op de weg de beste klassieke renner uit zijn generatie en heerst al jarenlang in zowat elke veldrit waar hij wil heersen met een aan perfectie grenzende techniek. In het mountainbike lijkt het hem moeilijker te vergaan, want in zijn laatste wedstrijden in die discipline kwam hij ten val. Waar zit het grote verschil in?

Van der Poel heeft ook zelf al aangegeven dat de switch van wegwielrennen naar mountainbiken moeilijker is. Zeker na zijn laatste val in Nové Mesto was de boodschap van vele experts dat hij meer moest gaan mountainbiken, zodat hij meer ritme als mountainbiker kan opdoen. Het is geen sport om er zomaar eventjes bij te nemen, klonk het.

Belg spreekt over meer concurrentie in mountainbike

Dat zal zeker een rol spelen. Bij La Dernière Heure haalt Pierre de Froidmont nog een andere factor aan. De Belgische mountainbiker wil graag opnieuw naar de Spelen. "Mathieu van der Poel heeft bij ons meer concurrentie dan op de weg", maakt hij zich sterk. Afhankelijk van welk type wedstrijd het is, is er op de weg nochtans ook best veel concurrentie.

Natuurlijk is het wel zo dat Van der Poel tot het kransje grote kampioenen behoort op de weg. Op zijn terrein steekt hij er bovenuit. Als je het op die manier vergelijkt, is de concurrentie in het mountainbike misschien wel zwaarder. Dat kan dan weer een effect hebben op het mentale aspect, want Van der Poel weet dat hij veel goede concurrenten moet passeren.

Begin vaak meest uitdagend voor Van der Poel

Omdat hij niet al te vaak mee kan doen, vertrekt Van der Poel in zijn mountainbikewedstrijden niet op één van de eerste rijen. Dat kan voor stress zorgen. Valpartijen vermijden in de beginfase van een mountainbikewedstrijd is zijn grootste uitdaging geworden. Hij komt mogelijk sneller renners tegen met even goede skills, terwijl hij in het veldrijden wel van achteraan naar vooraan kan rijden.