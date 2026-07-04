Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"

Cian Uijtdebroeks trekt naar de Tour de France als kopman van Movistar. Onze jonge landgenoot krijgt zo het volledige vertrouwen van zijn ploeg en wil dat niet beschamen. Hij legt bij zijn debuut meteen een ambitieus doel op tafel, maar vergeet ondertussen een ander doel.

Cian Uijtdebroeks is nog altijd maar 23, maar draait ondertussen toch al een tijdje mee. Hij begon zijn carrière in de WorldTour bij Visma-Lease a Bike en kwam via een omweg bij Red Bull-BORA-hansgrohe bij Movistar terecht.

Uijtdebroeks is kopman

Daar wordt volop op hem ingezet. In de komende Tour krijgt Uijtdebroeks de status van kopman. Dat brengt heel wat druk met zich mee, maar in zijn eerste deelname aan La Grande Boucle is Uijtdebroeks zijn ambitieuze zelf.

"We mikken op het hoogst mogelijke resultaat in de eindstand", vertelt Uijtdebroeks aan Sporza. "En daarbij denk ik aan de top 10. Dat is de ambitie. Daar gaan we voor strijden."

De witte trui wordt moeilijk

Met zijn 23 lentes komt Uijtdebroeks nog steeds in aanmerking voor de witte trui. Maar met onder meer Paul Seixas is de concurrentie moordend. De jonge Fransman is slechts een van de vele uitstekende jonkies die het peloton momenteel rijk is.

"Er zijn op dit moment zoveel sterke jongeren", beseft Uijtdebroeks. "De witte trui wordt moeilijker en moeilijker. Draag je het wit, dan heb je vaak ook meteen het geel. Het zou supermooi zijn om het wit te nemen, maar het is niet de ambitie."





De grootste koers ter wereld

Uijtdebroeks wil deze Tour aangrijpen om bij te leren voor de komende jaren. Hij denkt dat het een groot avontuur zal zijn en kijkt ernaar uit om de Tour te ontdekken. In 2023 werd hij al eens knap achtste in de Vuelta, maar de Tour is van een andere grootteorde, beseft hij.

"Het is de grootste koers ter wereld, met heel veel druk, veel media, meer stress dan in de Vuelta of de Giro." De start is dit jaar bovendien in Spanje, waardoor de spotlights extra op Movistar gericht zullen zijn. Uijtdebroeks en co zullen er daarom meteen willen staan in de ploegentijdrit.