BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

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Het is niet te geloven, maar het zou toch zomaar waar kunnen zijn. De slotrit in de Tour de France 2026 staat plots op de helling. Mogelijk wordt het parcours van de laatste etappe aangepast. Dat zorgt meteen voor veel kritiek.