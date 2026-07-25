BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"
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Het is niet te geloven, maar het zou toch zomaar waar kunnen zijn. De slotrit in de Tour de France 2026 staat plots op de helling. Mogelijk wordt het parcours van de laatste etappe aangepast. Dat zorgt meteen voor veel kritiek.
Meer duiding over wat er gaat gebeuren met de rit van zondag
De tourorganisatie heeft ondertussen beslist dat de beklimming op Montmartre wel zal blijven zitten in het parcours van de slotrit op zondag. Wel veranderen er een aantal andere zaken aan de laatste etappe, die toch wel hun impact zullen hebben op hoe de renners die rit gaan aanvatten.
Zo zal er enkel in Parijs op circuit gereden worden, waardoor de etappe wordt ingekort naar minder dan 100 kilometer. Er zal wel een défilé zijn in de oorspronkelijke startplaats, maar daarna moet iedereen met de bus naar de nieuwe startplaats gebracht worden.
Het is niet te geloven, maar het zou toch zomaar waar kunnen zijn. De slotrit in de Tour de France 2026 staat plots op de helling. Mogelijk wordt het parcours van de laatste etappe aangepast. Dat zorgt meteen voor veel kritiek.
Het is op de Franse televisie dat ze het op zaterdag plots aankondigden: de Tour de France zou wel eens op een heel andere manier kunnen eindigen dan iedereen op dit moment verwacht. De slotrit staat namelijk op de helling.
Door een gebrek aan politiekrachten zou vooral de passage op Montmartre - waar de renners zondag drie keer zouden over rijden - in de problemen komen. Mogelijk wordt er gedacht aan een ander, (vlakker) parcours waarover zal gereden worden.
Wordt de laatste etappe in de Tour de France aangepast door te weinig politiekrachten?
Bij Sporza reageerde Renaat Schotte meteen met verbijstering op het nieuws tijdens zijn commentaar: "Een hallucinant bericht op France Télévision. De kans dat de slotrit wordt aangepast, is realistisch. De drie geplande beklimmingen staan op de helling door een gebrek aan politieagenten. Meer informatie na de etappe."
"Dit kunnen ze toch niet maken? De grootste koers ter wereld. Als dat voorvalt en ze moeten Montmartre schrappen, dan is dat toch een afgang van jewelste. Dan gaan ze af tot en met", aldus Schotte zeer zeer streng voor de zaak.
Een totale afgang op komst voor de Tour de France?
"Dit is een drama voor Pedersen, Evenepoel, van der Poel en al de renners die morgen die etappe wilden winnen. Maar neen, dit kan toch niet? De Tour de France, die in Frankrijk van alles en iedereen een vrijgeleide krijgt normaal gezien", pikte De Cauwer in.
"Er is natuurlijk van alles aan de hand, met bosbranden en toestanden. Maar dat is toch ver van Parijs? Het kan toch niet dat de Tour de France niet kan verder razen. Het is pure reclame voor Frankrijk, dat is het juist. Ze gaan dit toch echt niet toelaten?"
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