Keiharde uithaal na valpartij in TDF Femmes: "Het is altijd dezelfde persoon"

Elisa Balsamo kon zich zaterdag niet mengen in de strijd om de ritzege in de openingsetappe van de Tour de France Femmes. De Italiaanse werd 36e nadat het peloton in stukken gebroken was door een valpartij. Balsamo deed achteraf stevig haar beklag.

Balsamo was met ambities gestart aan de eerste rit van de Tour. Ze kwam eerder dit jaar uitstekend voor de dag in de Giro, waar ze vier ritten en het puntenklassement won. Die lijn kon ze echter niet doortrekken in Lausanne, al kon ze verzachtende omstandigheden inroepen door een val.

Balsamo bleef gefrustreerd achter

In de volle slotfase van de openingsrit kwam een collega-renster net voor Balsamo ten val. De Italiaanse werd tot stilstand gebracht en moest een deel van het peloton laten gaan. Een kleine groep zou uiteindelijk sprinten, waarbij Lorena Wiebes aan het langste eind trok.

Balsamo kwam als 36e binnen op 37 seconden. Ze stond achteraf Eurosport te woord en was daarbij duidelijk gefrustreerd. "Er zijn rensters die steeds dezelfde fouten maken. Als we naar koersen in het verleden kijken, is het altijd dezelfde persoon", vertelde ze zonder namen te noemen.

Letizia Paternoster viel als eerste

Op de beelden kunnen we alvast afleiden dat het Letizia Paternoster (Liv AlUla) was die als eerste tegen de vlakte ging. De landgenote van Balsamo kwam in contact met een renster van Movistar die links van haar reed, waarna ze het evenwicht verloor.

Balsamo zat net achter haar en kon nergens meer heen. Ze moest stoppen en moest de kop van de koers laten gaan. Het valt wel te betwijfelen of Balsamo Wiebes had kunnen kloppen op de slotklim.





Een te zware slotklim voor Balsamo?

Als we de uitslag erop naslaan, zien we namelijk heel wat klassementsvrouwen voorin in de uitslag. Dat zegt veel over de slotklim, die mogelijk te zwaar was geweest voor Balsamo om mee te doen om de zege. Maar het maakt de frustratie van de Italiaanse er duidelijk niet minder op.