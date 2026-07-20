Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten"
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Diverse analisten vonden het vreemd dat onder meer Paul Seixas en Remco Evenepoel niet zijn gecontroleerd, maar Vingegaard en Pogacar dus wel - en de Deen dan nog in het midden van de nacht, wat toch erg ver gaat. Johan Bruyneel is wel héél formeel.

Bij Visma - Lease a Bike willen ze de valpartij niet (deels) toewijzen aan de slechte nachtrust van Jonas Vingegaard. Head of Performance Marc Reef had geen specifieke reden, maar weet dat een val altijd kan gebeuren.

Ook Vingegaard zelf bleef sereen, in tegenstelling tot wat analisten die er toch mogelijk een oorzaak voor de val in zagen. Johan Bruyneel van zijn kant is in THEMOVE+ helemaal losgegaan op de zaak. Hij spaart de organisatie niet, op geen enkele manier.

Johan Bruyneel snapt er helemaal niets van

"What the actual fuck? Meer kan ik er niet over zeggen, over die nachtelijke dopingcontrole, en dat is ook wat opschreef op mijn papiertje in voorbereiding op deze podcast", aldus Bruyneel. "Het is iets dat ik nog nooit heb gehoord: een controle om 2 uur."

"Het was al een transfer van zo'n 400 kilometer van de eindstreep van zaterdag naar de startplaats van zondag, dus sowieso gingen de renners al geen lange nachtrust hebben. Maar het maakt de timing enkel erger. Dit is het meest onrespectvolle tot dusver in de Tour de France."

Schending van de mensenrechten?

"De Tour is heel erg. De toppers worden elke dag getest. Na de race, vaak ook 's ochtends voor de race. Dat is helemaal ok. Maar dit? Iemand moet hier iets over zeggen. Het is echt belachelijk. Dit is bijna een schending van de mensenrechten naar mijn mening."

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"Het valt voor en niemand zegt iets. De renners waren nog zo lief als mogelijk, maar ze waren uiteraard heel boos. ASO gaat niets zeggen, want het is niet hun probleem. Iemand moet iets gaan zeggen, want onze mening doet er niet toe. Mijn vraag is richting UCI en David Lappartient is: wat ga je hier aan doen? Ga je een positie innemen? Ben je niet beschaamd? Hij wordt steeds meer een clown zoals Infantino bij de FIFA."

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